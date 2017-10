Indonesische bisschop stapt op na schandaal over affaire en fraude

Paus Franciscus heeft het ontslag van een Indonesische bisschop geaccepteerd. De geestelijke wordt ervan beschuldigd dat hij een affaire had en zich ruim 100.000 euro aan kerkfondsen toe-eigende.

Het Vaticaan onderzocht de aantijgingen tegen bisschop Hubertus Leteng. De misstanden kwamen in juni aan het licht doordat zeventig pastoors uit zijn bisdom uit protest opstapten.

Zij zeiden dat Leteng een minnares had, terwijl voor Rooms-Katholieke priesters het celibaat geldt. Zij moeten zich onthouden van seksueel contact.

Geld geleend

De geestelijke zou verder tienduizenden euro's hebben geleend die bedoeld waren voor het bisdom en een conferentie voor bisschoppen. Leteng zei zelf dat hij het geld had gebruikt om opleidingen voor arme jongeren in Indonesië te bekostigen.

De bisschop sprak ook tegen dat hij een affaire had. Hij heeft geen reden gegeven voor zijn plotselinge vertrek. Leteng is 58 en had nog 17 jaar kunnen aanblijven als bisschop. Ook het Vaticaan wilde geen toelichting geven op het ontslag van de geestelijke.