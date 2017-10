Rekenkamer: veel mis bij reorganisatie Belastingdienst

Het gaat nog steeds niet goed met de reorganisatie van de Belastingdienst. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een rapport. In 2015 is de dienst begonnen met het moderniseren van de ICT en de werkwijze van het personeel om efficiƫnter belasting te innen.

Maar bijna 60 procent van de projecten van deze zogeheten Investeringsagenda is vertraagd of geannuleerd, aldus de Rekenkamer. "Er is minder geld uitgegeven dan beschikbaar was, meer personeel uitgestroomd dan gepland en de bestedingen voor projecten om de processen en het functioneren van de Belastingdienst te veranderen blijven achter."

Kosten en baten

Er moet beter inzicht komen in de kosten en baten van de reorganisatie, vindt de Rekenkamer. "De administratie bij de Belastingdienst kan geen beeld geven van gerealiseerde besparingen en extra belastingopbrengsten door de extra uitgaven." De Rekenkamer verwacht zelf dat tot 2027 de kosten hoger zullen zijn dan de extra belastingopbrengst.

Begin dit jaar constateerde een speciale commissie al dat er veel misgaat bij de Belastingdienst. En ook de dienst zelf zei dat er zoveel problemen met de ICT-systemen zijn, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen.

500 miljoen

Demissionair staatssecretaris van Financiƫn Wiebes zegt in een reactie het rapport te beschouwen als een steun in de rug en de bevindingen ter harte te nemen bij verdere besluiten. In het regeerakkoord hebben de formerende partijen afgesproken de komende jaren een half miljard euro uit te trekken voor de reorganisatie van de Belastingdienst.