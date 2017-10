Studenten Lissabon hebben open gesprek met (onze) koning en koningin

Portugal ging tijdens de kredietcrisis door een diep dal en had een hulppakket van 78 miljard euro nodig om overeind te blijven. In ruil voor dat geld moest er flink worden bezuinigd en hervormd. De economie trekt inmiddels flink aan, maar de staatsschuld is nog een grote last.

Toch is João optimistisch over de toekomst. "Aan elke crisis komt een eind." Hij zal zijn steentje bijdragen aan het herstel. "Ik houd van Portugal en ik wil zweten voor mijn land."

Minder georganiseerd

Bij het gesprek met de koning waren ook enkele Nederlandse studenten. Susan van Gastel was een van hen. Zij studeert financiële economie aan de Universiteit Maastricht en is nu voor een jaar in Lissabon.

Van Gastel hoeft niet lang na te denken over wat het grootste verschil is tussen Nederland en Portugal: organisatie. "Nederland is gewoon heel georganiseerd. Er heerst hier een heel andere cultuur."