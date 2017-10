Politie zet drone in boven verkeersongelukken

De politie gaat vanaf vandaag drones gebruiken bij grote verkeersongelukken en rechercheonderzoeken in Oost-Nederland.

De politie zet de onbemande vliegtuigjes in om 3D-foto's te maken op de plaats van een misdrijf en om overzichtsfoto's te maken van een ongeval. Vanuit Apeldoorn rijdt voortaan een dronepiloot mee naar meldingen. "Drones kunnen ons helpen om sneller reconstructies te maken, waardoor we eerder kunnen opruimen en de weg vrijgeven", zegt projectleider Casper Steenstra-Praamsma.

Drone-piloot

Vorig jaar had de politie het gebruik van de drones aangekondigd. Inmiddels zijn er zeventien speciale drone-piloten opgeleid. In februari volgen nog eens zeven vliegers.

De opleiding duurt een half jaar. De politie moet aan strenge eisen voldoen om drones te mogen gebruiken, omdat ze er bedrijfsmatig mee vliegt en ook nog eens op plekken die normaal gesproken verboden terrein zijn, zoals tussen gebouwen.

"Vergelijk een drone met het stroomstootwapen", zegt Steenstra-Praamsma. "We willen hem als politie graag hebben, maar aan zo'n nieuw middel zitten allerlei haken en ogen."

Gecontroleerd gebied

De afgelopen tijd heeft de politie al incidenteel met drones geoefend. Zo zijn de vliegtuigjes ingezet om overzichtsfoto's te maken van de ravage na een gasexplosie in Veendam, van de plek waar het lichaam van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten werd gevonden, en van een dodelijk arbeidsongeval in de sluizen van IJmuiden.

De structurele inzet van drones in Oost-Nederland is voor een proefperiode van zeker een jaar. Het is de bedoeling dat binnenkort andere regio's volgen. De politie heeft in eerste instantie voor Oost-Nederland gekozen, omdat daar zowel stedelijk als landelijk gebied is. Bovendien zijn er geen grote vliegvelden in de buurt, wat het makkelijker maakt om met drones te vliegen.

Bij vermissingen zullen drones in principe niet worden ingezet, omdat de politie alleen mag vliegen boven gebied dat "onder controle" is. "Een plaats delict kunnen we afzetten, zodat de drone veilig kan worden gebruikt", zegt projectleider Steenstra-Praamsma. Ook boven natuurgebieden mag de politie niet zomaar vliegen.

Voor de proef in Apeldoorn en omgeving gebruikt de politie vijf DJI Inspire-drones.