Jesse wereldnieuws na 'pull a pig': hij hangt, of het nou waar is of niet

Jesse ontkent inmiddels het hele verhaal tegen Metro en zegt dat Sophie alles verzonnen heeft. Toch nagelen de Britse tabloids hem aan de digitale schandpaal, door zijn foto's en volledige naam online te zetten. Ze doen er alles aan om de adresgegevens van Jesse te achterhalen. Ook op andere websites, waaronder Nederlandse, wordt eveneens verontwaardigd gereageerd op zijn actie - of die nou heeft plaatsgevonden, of niet.

Online shaming

Volgens mediajurist Roel Maalderink is er sprake van online shaming. "Dat gebeurt als iemand een misstap begaat, waarna een grote groep mensen de reputatie van diegene omlaag willen halen via internet."

"Een van de gevaren is dat de menigte een verkeerde identiteit plakt aan de persoon die verantwoordelijk is voor een actie", zegt Maalderink. "Dat gebeurde na de aanslag op de marathon in Boston. Daar werd een man bestempeld als een van de daders, terwijl hij er niks mee te maken had."

Ook al is het verhaal verzonnen, het kan toch leiden tot online shaming, omdat er inmiddels al zoveel over geschreven is. "Zeker als het te maken heeft met seks, het een nieuw fenomeen betreft of er een beroemdheid bij betrokken is. Wat dat betreft heeft deze zaak twee van de drie factoren om uit te groeien tot een grote online shaming-zaak."

"Een ander gevaar van online shaming", zegt de mediajurist, "is dat mensen elkaar zo kunnen opjutten, dat ze de persoon in kwestie of zijn naasten fysiek iets kunnen aandoen."

Sociale isolatie

De zaak kan het voor Jesse ook moeilijk maken om in de toekomst een baan te vinden, omdat mogelijke werkgevers alle berichten over de jongen kunnen vinden. "Maar het kan ook leiden tot sociale isolatie. Vrienden en familie willen misschien niets meer te maken hebben met Jesse. Een eventuele werkgever kan hem ontslaan. Een depressie kan daarop volgen."

De stap van Sophie om haar verhaal met de media te delen, noemt Maalderink dapper. "Maar het maakt haar ook weer kwetsbaar, omdat ze met haar volledige naam en foto's online staat."

Maalderink denkt dat het te laat is voor de Nederlander om actie te ondernemen. "Ook als het verhaal niet waar blijkt te zijn, staat hij toch al met naam en meerdere foto's op internet."