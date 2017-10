Zeven goals verschil? Zweden wil gewoon winnen

Winnen met zeven doelpunten verschil. In Nederland gaat het in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Zweden bijna alleen maar over deze schier onmogelijke opdracht, zonder dat er iemand is die er eigenlijk in gelooft.

Maar de Zweden lijken helemaal niet bezig met een mogelijk desastreuze zevenklapper in Amsterdam. "Onze focus ligt op het winnen van de wedstrijd, niet op verliezen en ook niet met hoeveel doelpunten", zei aanvoerder Andreas Granqvist op de persconferentie in Amsterdam.

"Natuurlijk zal Nederland ervoor gaan en proberen het publiek erachter te krijgen. Maar wij hebben nog altijd kans om als eerste te eindigen in de groep en ons direct voor het WK te plaatsen", aldus Granqvist. "We gaan dus proberen de wedstrijd te winnen."