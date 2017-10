'Teleurstellend' gesprek tussen actiegroepen en directie Tihange

Het gesprek tussen tegenstanders en de directie van kerncentrale Tihange is op niets uitgelopen. De twee partijen gingen in gesprek over de communicatie en transparantie.

Het ging onder meer over onderzoeksrapporten. De tegenstanders van de kerncentrale willen daar inzage in hebben. In het gesprek heeft de directie beloofd dat onderzoekers uit naam van de actievoerders de stukken alleen mogen inzien. Voor de actievoerders is dat niet genoeg.

"Onze deskundigen mogen de stukken bekijken, maar niet verder verspreiden en openbaar maken. Wij willen dat de informatie toegankelijk is voor iedereen", zegt de Nederlandse actievoerder Peer de Rijk.

Tegen de regionale nieuwssite 1Limburg zegt De Rijk dat het gesprek teleurstellend is verlopen: "De directie wil geen opening van zaken geven over vragen die leven bij ons en de mensen die ons steunen." De tegenstanders blijven zich hard maken voor de sluiting van de Belgische kerncentrale, die op zo'n 45 kilometer ligt van de Limburgse grens.