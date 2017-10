Verstappen nadert Hamilton: m'n auto gaat met sprongen vooruit

Aanvallen lukte niet, maar Max Verstappen zat de hele race zowat in de spiegel van Lewis Hamilton. Hij stond dan wel niet op de hoogste trede van het podium zoals vorige week, maar ook met de tweede plek in Japan is de Limburger heel tevreden. "We hadden een goede start, dat was heel belangrijk."

Verstappen ging zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in de eerste bocht al voorbij en nam vervolgens ook even Sebastian Vettel te grazen.

"Ik had niet verwacht dat we zo sterk zouden zijn. Suzuka ligt me erg goed, ik hou van deze baan. De snelheid vandaag was vanaf het begin echt veelbelovend."