Turner Verhofstad: gewoon vierde van de wereld... niet normaal

"Ik wilde gewoon zoveel mogelijk lol hebben en dat lukte." Met een glimlach van oor tot oor vertelt turner Bram Verhofstad dat hij het amper kan geloven dat hij op vloer vierde van de wereld is geworden. "Ik zet weer de beste oefening van mijn leven neer. Niet normaal"

De oefening werd lager gewaardeerd dan in de kwalificatie, maar dat kon Verhofstad niet deren. "Misschien was de jury scherper, misschien was ik wat slordiger op mijn benen. Ik vond mijn landingen beter, daar was ik superblij mee. Ik heb echt een fantastische finale geturnd."

Zijn zenuwen had hij snel onder controle. "Ik kwam binnen bij het inturnen en dacht: wow, dit is toch wel heel erg echt. Toen we opkwamen door de vlammen, was dat helemaal weg. Het was echt genieten."