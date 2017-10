Kritische PvdA vreest 'rechtse storm' en wil linkse samenwerking

De PvdA roept linkse politieke partijen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties op gezamenlijk te strijden tegen de plannen van het nieuwe kabinet-Rutte III.

PvdA-leider Asscher hekelde op een partijcongres in Nieuwegein het rechts-liberale en christelijke karakter van het nieuwe kabinet, dat zijn regeerakkoord nog niet heeft gepresenteerd. "Het is ieder voor zich en God voor ons allen", zei Asscher vandaag op een partijcongres.

Hij is zeer kritisch over de tot nu uitgelekte plannen, zoals de verhoging van de btw en de lastenverlichting voor bedrijven. "Zij denken dat de middengroepen zich zorgen maken dat de bedrijven te veel belasting betalen voor hun winst", aldus Asscher. "Zij denken dat gewone Nederlanders zich zorgen maken over de belasting van grote vermogens."

Asscher benadrukt dat fijn wonen, aandacht in de zorg, een baan en goed onderwijs veel belangrijker is.