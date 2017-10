'Stedelijk Museum schond ethische code'

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft vorig jaar 1,5 miljoen euro betaald aan een schenker. In ruil daarvoor kreeg het museum zeshonderd kunstwerken, blijkt uit onderzoek van NRC. De handelwijze gaat volgens NRC tegen de ethische code voor musea in.

Het was al bekend dat de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann de werken aan het Stedelijk Museum had gegeven. Maar het museum verzweeg dat de Duitser in ruil daarvoor wilde dat het museum zeven werken van hem kocht.

Hoge bedragen

Het gaat om zes schilderijen van de Duitser Michael Krebber à 125.000 euro per stuk. Voor een werk van de Amerikaan Matt Mullican zou het Stedelijk Museum 750.000 euro hebben betaald.

De bedragen zijn erg hoog voor werken van die kunstenaars, schrijft NRC. Slechts een keer heeft een schilderij van Krebber meer dan 125.000 euro opgebracht bij een veiling. Het hoogste bedrag waarvoor een installatie van Mullican ooit onder de hamer is gegaan, is 32.000 euro.

De aankopen stonden volgens NRC niet vermeld in het openbare jaarverslag. Dat is aangepast na vragen van de krant.

Boete

NRC schrijft verder dat de verkoop niet de enige voorwaarde was die Borgmann stelde aan zijn schenking. Er zijn ook boeteclausules opgenomen in het contract, waardoor het Stedelijk Museum 250.000 euro moet betalen aan Borgmann als er niet wordt voldaan aan zijn voorwaarden over het exposeren van de werken.