KNVB blokkeert doorverkochte kaartjes Nederland-Zweden

De KNVB heeft 1461 kaarten voor de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Zweden van aanstaande dinsdag geblokkeerd. Volgens de voetbalbond zijn de kaarten via de zwarte markt verhandeld en werd er "het veelvoudige" voor gevraagd.

"Het zijn grote organisaties of individuen die kaarten opkomen en voor veel hogere prijzen doorverkopen", zegt KNVB-woordvoerder Schippers. "Daar zijn Oranjefans de dupe van. Voetbalwedstrijden moeten voor iedereen toegankelijk zijn voor normale prijzen."

Om die reden speurde de KNVB het internet af, op zoek naar aanbieders van de kaarten. "Wie geen goede verklaring had voor het doorverkopen van de kaarten, zit nu met geblokkeerde kaartjes", zegt Schipper. Dat geldt ook voor mensen die via zo'n doorverkoper kaartjes hebben gekocht.

Controleren

Voetbalfans kunnen via de site van de KNVB, Onsoranje.nl, controleren of hun kaartje nog geldig is. De KNVB zegt niets te kunnen doen voor mensen van wie het kaartje is geblokkeerd. Het advies van de bond aan gedupeerden is om contact op te nemen met de verkoper.

Nederland speelt dinsdag in Amsterdam tegen Zweden. Oranje moet winnen om nog kans te maken op deelname aan het WK Voetbal van volgend jaar in Rusland.