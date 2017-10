Gevonden jas is van vermiste Anne Faber, ook rugzak gevonden

De jas die dinsdag werd gevonden bij Huis ter Heide is de jas van de vermiste Anne Faber, meldt de politie na forensisch onderzoek van het NFI. Huis ter Heide ligt op de fietsroute die Faber vermoedelijk volgde. Er wordt nog onderzocht of er sporen van anderen op de jas zitten.

In het Blookerpark in Huis ter Heide, waar eerder een zwarte fiets in de vijver werd gevonden, heeft de ME ook een rugzak gevonden die lijkt op de tas die Anne Faber bij zich had. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek.

Zaken die eerder werden gevonden, worden nog onderzocht. De vijver waar de fiets in werd ontdekt is inmiddels drooggelegd. Verder is er niets gevonden wat mogelijk een aanknopingspunt vormt in deze zaak.

'Geen ongeluk'

De fiets is volgens de politie vrijwel zeker van de vermiste vrouw. Onderzoek dat momenteel wordt verricht, moet dit nog wel bevestigen. Volgens de politie ziet de fiets er niet uit alsof er een ongeluk is gebeurd.