Iniesta en voorzitter FC Barcelona roepen op tot dialoog

Zo kreeg international Piqué eerder deze week de wind van voren in de media en van de Spaanse fans, nadat de verdediger van Barcelona zich kritisch had uitgelaten over het optreden van de Spaanse autoriteiten na het referendum. Hij zou zelfs hebben overwogen om te stoppen als international.

Sergio Ramos uitte zich daarna kritisch op zijn ploegmaat bij het Spaanse team. "We gaan goed met elkaar om, ondanks ons verschil van inzicht. Supporters zij vrij om hun mening te uiten. Sport en politiek moet je gescheiden houden", aldus Ramos.

"Als een Spanjaard vind ik het niet fijn wat er gebeurt, maar laten we snel hopen op een vrije democratie en genieten van sport, want dit is iets wat ons allemaal gelukkig maakt."