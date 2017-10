Geen gekleurde pieten meer in Sinterklaasjournaal

Er komen geen gekleurde pieten meer in het Sinterklaasjournaal. Dat bevestigt de NTR naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

"Dat vonden we achteraf gezien niet zo geslaagd, het paste te weinig binnen de traditie en zag er niet leuk uit", zegt mediadirecteur Willemijn Francissen van de omroep tegen de krant. "We proberen de discussie een plek te geven en dat gaat soms met vallen en opstaan."

Wat ervoor in de plaats komt is afwachten. "We gaan voor een soort vijftig tinten grijs, maar dan anders", zegt Francissen.

Kritiek

De NTR zegt tegen de NOS het besluit niet te hebben genomen naar aanleiding van kritiek op de gekleurde pieten.

In de afgelopen jaren waren gekleurde en witte pieten te zien in het Sinterklaasjournaal. Vanaf 13 november is het Sinterklaasjournaal weer op tv.