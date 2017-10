Van de Goor en Lammers in vakjury Sportgala

Bas van de Goor en Marc Lammers zijn toegetreden tot de vakjury van het NOS | NOC*NSF Sportgala. Eind dit jaar mogen de oud-volleyballer en hockeycoach meebeslissen over de jaarlijkse prijzen voor Sportman, Sportvrouw, Paralympisch sporter, Sportploeg, Coach en Young Talent.

Behalve Van de Goor en Lammers zijn ook paralympisch atlete Marije Smits en Trouw-journalist Fred Buddenberg nieuw in de jury. Zij zijn de opvolgers van AD-journalist Hans Klippus, Esther Vergeer en Jeroen Bijl.

"Ze hebben op alle fronten in de topsport hun sporen verdiend", aldus Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. "Het is mooi dat we hun expertise aan het gezelschap kunnen toevoegen."