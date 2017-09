Chef de mission Bijl: geen twijfels over Spelen in Pyeongchang

Van de opgelopen spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten heeft hij de afgelopen dagen in Zuid-Korea weinig gemerkt.

"De Zuid-Koreanen beginnen er zelf niet over, je moet ze ernaar vragen. En dat heb ik ook gedaan. In de afgelopen jaren is er altijd wel spanning geweest, maar je merkt nu wel dat ze niet precies weten wat er gaat gebeuren", zegt Jeroen Bijl, chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg.

Laatste inspectie

Bijl is een aantal dagen in het olympisch gebied rond Pyeongchang, waar zijn ploeg over vier maanden olympisch eremetaal moet binnenhalen. Het is zijn vierde bezoek en zijn laatste inspectiereis. Hij wordt op zijn reis vergezeld door Esther Vergeer (zie foto), de voormalig kampioene rolstoeltennis die als chef de mission van de paralympi├źrs zal optreden.

De oplopende spanningen naar aanleiding van de raketproeven van Noord-Korea en de steeds grover en grimmiger wordende uitspraken waarmee de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump elkaar bestoken, zorgen voor een onprettig gevoel in de sportwereld. Bijl snapt alle vragen wel.

Geen angst of twijfel

"Ik heb vorige week met Nederlandse wintersporters gesproken, vooral schaatsers en shorttrackers. Die willen ook weten hoe de situatie nu in Zuid-Korea is en of het er veilig is. Ik proefde echter geen enkele angst of twijfel bij hen. Ik maak mezelf ook niet direct zorgen. Misschien komt dat omdat ik hier nu ben. Ik heb wel een bepaalde rust als ik zie hoe de mensen er hier mee omgaan."