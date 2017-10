Catalaanse president kondigt onafhankelijkheidsverklaring aan

Puigdemont zei verder tegen de BBC dat er momenteel geen overleg is tussen hem en Madrid.

Gisteren demonstreerden in Cataloniƫ honderdduizenden mensen tegen het harde politieoptreden op de dag van het referendum, afgelopen zondag. Er was een dag van algehele staking afgekondigd.

"De sfeer was heel erg geladen", zegt correspondent Rop Zoutberg, die erbij was. "Er hangt een bijna revolutionaire sfeer in de lucht. Mensen hebben het gevoel dat er nu snel een verandering aankomt. De geest is hier goed uit de fles."