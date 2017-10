Tien automatische wapens, 59 doden: de feiten over Las Vegas

3.30 uur

Paddock is een witte man van 64 die in Mesquite in Nevada woonde, maakt de politie bekend. De laatste vijf jaar leefde hij in een gemeenschap voor ouderen in Mesquite. Volgens Paddocks familie hield Stephen van gokken en luisterde hij naar countrymuziek.

Paddock heeft, volgens sheriff Joseph Lombardo van Las Vegas, gehandeld als een lone wolf, een eenling. Volgens de autoriteiten had hij geen banden met terreurgroepen, toch heeft Islamitische Staat (IS) inmiddels de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Net als bij eerdere aanslagen maakten ze dat bekend via het aan IS gelieerde persbureau Amaq. De Amerikaanse autoriteiten nemen die claim niet serieus.

Over het motief van Paddock maakt de politie nog niks bekend. "Ik kan me op dit moment niet in de geest van een psychopaat verplaatsen", zegt sheriff Joseph Lombardo op een persconferentie.