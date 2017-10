IS eist verantwoordelijkheid terreuraanval Marseille op

Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeÃĢist voor de dodelijke steekpartij van zondag in Marseille. Bij het grootste treinstation van de stad stak een man twee vrouwen dood en hij riep daarbij "Allahoe akbar", Arabisch voor "God is groot".

Volgens het aan IS gelieerde persbureau Amaq was de man "een soldaat van IS". De dader, een bekende van de politie, werd door anti-terreureenheden van het leger doodgeschoten. De Franse autoriteiten spreken van een terreurdaad.

De slachtoffers waren 20 en 17 jaar. Van een vrouw werd de keel doorgesneden, de andere werd in haar buik gestoken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Collomb zegt dat op bewakingsbeelden is te zien dat de man eerst een van de vrouwen aanviel, daarna wegrende en vervolgens terugkeerde en de andere vrouw doodde.

De dader rende vervolgens af op de toegesnelde militairen, die hem doodschoten.

Charlie Hebdo

Sinds de aanslagen op het satirische weekblad Charlie Hebdo in januari 2015 zijn er altijd militairen en anti-terreureenheden op belangrijke plekken in Frankrijk, waaronder stations. De inzet werd versterkt na de aanslagen in Parijs van november 2015, op onder meer het Bataclan-theater.

In Frankrijk geldt sinds november 2015 de noodtoestand.