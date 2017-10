Protesten tegen boerkaverbod in Oostenrijk

In Oostenrijk is het vanaf nu verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar. De wet ging zondag in. Wie op straat een boerka of een masker draagt, riskeert een boete van 150 euro.

De wet geldt voor alle gezichtsbedekkende kleding, maar wordt vooral gezien als een maatregel tegen het dragen van boerka's door moslimvrouwen. Het verbod is onderdeel van een nieuw integratieprogramma van de Oostenrijkse regering van de sociaal-democratische SPÖ en de centrumrechtse Volkspartij ÖVP.

Hoeveel vrouwen in Oostenrijk een boerka dragen is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om zo'n 100 tot 150 mensen.

Het ingaan van het verbod leidde op een aantal plaatsen tot protest. Bij het parlementsgebouw in Wenen verzamelden zich mensen die feestelijke maskers en sjaals voor hun gezicht droegen. De politie bekeurde hen niet en hield het alleen bij waarschuwingen.