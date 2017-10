Barcelona vraagt uitstel wedstrijd tegen Las Palmas

De competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Las Palmas staat op losse schroeven. Spaanse media melden dat de club "gezien het politieke klimaat zondag in Catalonië" de wedstrijd liever op een ander moment speelt. De wedstrijd staat voor zondag om 16.15 uur in Camp Nou op het programma.

In Catalonië wordt op initiatief van de separatistische regioregering een illegaal referendum gehouden over onafhankelijkheid. De Spaanse politie probeert de stemming te dwarsbomen. Op social media circuleren veel filmpjes van het optreden van de politie en dat leidt tot veel verontwaardiging.

Las Palmas had zondag net laten weten dat de spelers een vlag van Spanje op hun shirt gaan dragen, omdat ze in de eenheid van het land geloven en het separatisme in Catalonië zeer betreuren.