Topscorer Weghorst voelt dat hij belangrijk is voor AZ

De zeperd van afgelopen weekeinde in eigen huis tegen Excelsior kwam hard aan bij AZ. De 2-0 nederlaag was ook een onverwachte tik die de Alkmaarders te verwerken kregen. De ploeg was de competitie begonnen met een verliespartij bij PSV, maar sindsdien werden louter overwinningen bijgeschreven.

Een belangrijke pion in die zegereeks was Wout Weghorst, die na zes speelronden de topscorerslijst van de eredivisie aanvoert. Zes doelpunten staan er op zijn conto, waarmee 25-jarige spits doodleuk één op één loopt. "Ik heb een heel goede start gehad", trapt hij met gevoel voor understatement de open deur in. "Ik voel me goed en voel dat ik belangrijk ben voor het team. Daar ben ik heel tevreden over."

Werkethiek

Vorig seizoen bleef de Twentenaar op dertien doelpunten steken, dit seizoen hoopt hij op minstens twintig competitietreffers uitkomen. En daar wil hij wel wat voor doen ook, weet John van den Brom, zijn trainer bij AZ.

"Als je zijn werkethiek ziet... Je moet hem na een training echt naar binnen slepen. Want het is altijd: trainer, kunnen we nog even afwerken, nog even voorzetjes doen, nog even penalty's nemen? Hij wil altijd door door door."