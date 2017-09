Op pad met het Catalaans verzet: bijna niemand wil voor de camera

Jordi is directeur van een kleine middelbare school in Barcelona, die door de Catalaanse deelstaatregering is aangewezen als stemlokaal. Wat er morgen in zijn school gaat gebeuren? "Officieel weet ik van niks." Afgelopen dinsdag stonden Los Mossos, agenten van de Catalaanse regiopolitie, aan de deur met een document waarin hij erop gewezen werd dat hij persoonlijk vervolgd kan worden wegens obstructie, ongehoorzaamheid en misbruik van publieke ruimte als hij zijn school beschikbaar stelt als stembureau. Of hij even wilde tekenen.

Sindsdien is hij nog voorzichtiger geworden. "Het is balanceren op een slap koord. Ik zal niet gehoorzamen maar ik voel me bedreigd door de Spaanse Staat."

Niet voor de camera

Ook andere schooldirecteuren die wij spreken deinzen ervoor terug om ons voor de camera te woord te staan. De bezettingen van de scholen en andere openbare gebouwen die morgen dienst doen als stemlokaal zijn dan ook het werk van gewone burgers. Het gaat om zeker duizenden vrijwilligers. Elke wijk blijkt zijn eigen 'Comité ter Verdediging van het Referendum' te hebben.

En dan zijn er de losse groepjes linkse activisten die burgers mobiliseren om de scholen en wijkcentra te bezetten, zodat er morgen gestemd kan worden.