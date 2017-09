De politie in Enschede probeert te achterhalen wie op Facebook een oproep voor een project X-feest heeft geplaatst. De post is afkomstig van een nep-account.

De persoon achter het account wil in Enschede project X overdoen, schrijft RTV Oost. Dat feest, vijf jaar geleden in de Groningse plaats Haren, mondde uit in rellen en vernielingen.

34 relschoppers werden gearresteerd. Later volgden aan de hand van camerabeelden nog meer arrestaties. De totale schade was bijna 1 miljoen euro.