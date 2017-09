Star Wars-expo: Chewbacca en Darth Vader, maar geen Death Star

Binnenkort zal French weer ruimte moeten maken voor de attributen uit een hausse aan nieuwe films. De nieuwe trilogie is begonnen, Rogue One kwam vorig jaar uit en er is nog een Han Solo-film op komst. Bang voor overkill is French niet. "Het publiek wil meer. Er komen nu films buiten het oorspronkelijke Skywalker-verhaal, we ontdekken meer van dat universum. Er wordt flink gewroet in het brein van George Lucas."

"Dat we veertig jaar later nog over Star Wars praten, komt doordat Lukas een mythologie heeft bedacht. Het zijn archetypes, los van tijd en plaats, waarmee iedereen zich kan identificeren. Zelfs kinderen die de films niet gezien hebben, kennen de helden en de schurken die ze naspelen. Hij heeft een nieuwe legende gecreëerd."