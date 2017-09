Jetta Klijnsma wordt commissaris van de koning in Drenthe

Jetta Klijnsma wordt de commissaris van de koning in Drenthe. Ze volgt Jacques Tichelaar op, die moest vertrekken nadat hij zijn schoonzus had aanbevolen voor een opdracht in de provincie. De Drentse Staten zegden daarom het vertrouwen in hem op.

Klijnsma is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet-Rutte II.

Zowel Tichelaar als Klijnsma is lid van de PvdA.

Tichelaar stapte 1 maart op, VVD'er Jozias van Aartsen was in de tussentijd de waarnemend commissaris.