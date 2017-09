Prinses Christina vreest dat klassiek wordt ondergesneeuwd door pop

De prinses, die dit jaar zeventig is geworden, zingt nu alleen nog voor haar plezier en als ze met familie is. "Ik heb gelukkig nog een goede stem. Mijn kleindochter speelt nu een beetje piano. Mijn driejarige kleinzoon is heel muzikaal en zijn broertje danst."

Tijdens de verjaardag van koning Willem-Alexander hoorde prinses Christina haar nichtje prinses Amalia voor het eerst zingen. "En of zij kan zingen. Een geweldige stem heeft ze, ik wist niet wat ik hoorde. Ze heeft heel veel kracht en soul in haar stem."

Tot haar eigen verdriet kan prinses Christina zelf niet bij het jubileumconcert van het concours zijn. "Ik ben een beetje slecht ter been op dit moment. Helaas, want ik had me er erg op verheugd. Maar ik ga er na afloop wel video's van bekijken."