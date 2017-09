VS maakt hulpverlening aan Puerto Rico makkelijker

Trump zegt dat hij dinsdag een bezoek wil brengen aan het door de orkaan getroffen eiland, dat officieel Amerikaans grondgebied is, maar geen Amerikaanse staat.

Verder gaat de VS meer hulp aan Puerto Rico bieden nu duidelijk is geworden hoe verwoestend de orkaan was. Veel van de 3,4 miljoen eilandbewoners zitten nog altijd zonder stroom en veilig drinkwater. Maria was voor Puerto Rico de ergste orkaan in bijna negentig jaar.

Veel wegen zijn onbegaanbaar door de overstromingen en omgevallen bomen, waardoor het moeilijk is noodhulp naar de bewoners te brengen.