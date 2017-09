Hennis: aftreden lost niets op, ik moet optreden

Minister van Defensie Hennis vindt niet dat ze moet aftreden vanwege het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de dood van twee militairen door een mortiergranaat. In het rapport staat dat Defensie ernstig tekort is geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali.

De minister benadrukt dat ze politiek verantwoordelijk is. "Maar ik weet niet of aftreden iets oplost", zegt ze in een reactie op het rapport. "Liever treed ik op om herhaling te voorkomen."