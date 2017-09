'Nice is teleurgesteld in Wesley Sneijder'

Donderdagavond treedt Vitesse in de Europa League aan tegen OGC Nice. De club die vorig seizoen lang meestreed om de Franse titel, die Ajax uitschakelde in Europa, die Zulte Waregem oprolde. En de club waar Wesley Sneijder onder contract staat. Maar de middenvelder speelt ook vanavond niet.

Het huwelijk tussen de Nederlandse recordinternational en de Zuid-Franse club verloopt nog wat stroef . Dat vindt ook Jurriaan van Wessem, sportjournalist, resident van Monaco en connaisseur van het Franse voetbal.

"Ze zijn bij de club ernstig teleurgesteld in Sneijder. Er leek voor hem een belangrijke rol weggelegd. Maar de keren dat hij meespeelde, leek de ploeg wel verlamd."

Of fit, of niet

De 33-jarige middenvelder werd in augustus gepresenteerd als een grote aankoop. Hij moest de ploeg, die enkele belangrijke spelers had zien vertrekken, op sleeptouw nemen.

"Sneijder vertelde de club dat hij de hele zomer had doorgetraind, maar hij oogde niet fit. Zijn meespelen had iets geforceerds", zegt Van Wessem. En dat noopte volgens hem trainer Lucien Favre tot een andere strategie. "Zijn adagium is nu: of je bent fit, of niet."

En dat betekent dus dat Sneijder er vanavond niet bij is. "Wesley is in Nice gearriveerd met een trainingsachterstand", lichtte Favre zijn keuze. "Hij komt beetje bij beetje terug."