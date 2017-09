Honderden telefoontjes over vergeten pensioenen

Stichting Pensioenregister wordt overladen met telefoontjes en e-mails van ouderen over vergeten pensioen. Er komen honderden vragen en verzoeken per dag binnen.

Het AD schreef maandag dat er 100.000 nooit opgevraagde pensioenen op de plank liggen. Alleen al bij de grootste drie pensioenfondsen gaat het om 350 miljoen euro.

Burgerservicenummer

Pensioenfondsen proberen de rechthebbenden op te sporen, maar met pensioenen die zijn opgebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw is dat moeilijk omdat mensen toen nog geen burgerservicenummer hadden.

"Van veel mensen hebben we bijvoorbeeld alleen een voor- en een achternaam", zegt Gerard Riemen van de Pensioenfederatie, die de pensioenfondsen vertegenwoordigt. "Zonder adres wordt het heel lastig om iemand terug te vinden."

De pensioenfondsen werken samen met andere instanties om pensioengerechtigden op te sporen, zegt Riemen. "We leggen onze gegevens naast die van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Dat is niet altijd even makkelijk vanwege de privacyregels, maar we spannen ons enorm in om alle pensioenen uit te kunnen keren."

Wakker

Volgens het bestuur van Stichting Pensioenregister zijn veel ouderen nu wakker geschud. De stichting beheert de site mijnpensioenoverzicht.nl, waar iedereen met een bsn-nummer en een DigiD zijn pensioenaanspraak kan opvragen.

Ook bij de Sociale Verzekeringsbank komen sinds maandag veel vragen van ouderen binnen over de vergeten pensioenen, maar die instantie gaat over AOW-uitkeringen en niet over pensioenen.