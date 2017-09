Labour-congres juicht Corbyn toe en ruikt de macht

Zelfs zijn grootste tegenstanders erkennen op dit congres dat Corbyn zich heeft bewezen als leider. Sadiq Khan, de Labour-burgemeester van Londen, prees hem in zijn speech in Brighton. Terwijl hij zich eerder nog uiterst kritisch over hem had uitgelaten.

"De Conservatieven liggen met elkaar overhoop. Ze steken elkaar allemaal een mes in de rug. Ik verwacht dat we op korte termijn verkiezingen krijgen, daarna zullen we toeslaan. We zijn er klaar voor", gelooft Dunn, ook al kwam Corbyn bij de vorige verkiezingen nog zeker 60 zetels tekort om premier te worden.

Brexit

Alleen worstelt Labour op het congres enorm met het belangrijkste vraagstuk van dit moment: brexit. Want net als de Conservatieven, zijn ook de Britse sociaal-democraten het er intern niet eens over hoe het leven er buiten de EU uit moet zien. Veel Londense Labour-parlementariërs willen een zachte brexit, waarbij de Britten lid blijven van de Europese gemeenschappelijke markt. Daardoor verandert er voor de handel en het vrije verkeer van personen zo min mogelijk.

Maar Corbyn zelf heeft al meerdere keren gezegd dat uit de EU stappen wat hem betreft ook betekent dat Groot-Brittannië de interne markt verlaat. Corbyn is zelf nooit een groot fan geweest van de EU en voerde ook haast onzichtbaar campagne in de aanloop naar het referendum. Daarnaast weet hij ook dat zijn achterban verdeeld is: een derde van de Labour-kiezers stemde voor de brexit, twee derde tegen.