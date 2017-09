Orkaan Maria afgezwakt tot tropische storm

De orkaan Maria, die op het eiland Puerto Rico grote schade heeft aangericht, is afgezwakt tot een tropische storm. Dat heeft het Amerikaanse orkaaninstituut bekendgemaakt.

Het centrum van de storm Maria bevindt zich nu zo'n 250 kilometer ten oosten van de kust van North Carolina en er worden nog windsnelheden van zo'n 110 kilometer per uur gemeten.

Hoewel Maria flink in kracht is afgenomen, is de verwachting dat de stranden en duinen voor een deel zullen worden weggeslagen door de hoge golven. Volgens voorspellingen is straks 60 procent van de duinen van North Carolina weggeslagen en loopt 5 procent van het strand onder water.

Grote tekorten

Het Amerikaanse eiland Puerto Rico werd een kleine week geleden zwaar getroffen door Maria, die toen nog een orkaan was van de vierde categorie. Veel faciliteiten, zoals elektriciteit en radarapparatuur voor vliegtuigen zijn beschadigd geraakt. Meer dan 3,4 miljoen mensen hebben te weinig eten, water en brandstof. De verwachting is dat het zeker een maand duurt voordat de elektriciteit weer overal hersteld is.

President Trump kondigde gisteren aan dat hij volgende week naar het eiland afreist. Ook maakte hij vandaag bekend dat hij het budget voor de noodhulp voor de Amerikaanse Maagdeneilanden, ten oosten van Puerto Rico, zal verhogen.