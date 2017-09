Parkeergarage Eindhoven stortte in door technische fout

De gedeeltelijke instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport eind mei is te wijten aan een technische fout in vloerplaten, in combinatie met de krachten die daarop kwamen te staan.

De onderzoekers die dat hebben ontdekt, hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken daarover ingelicht, omdat er meer gebouwen zijn in Nederland die op dezelfde manier zijn gebouwd.

Het ministerie draagt alle gemeenten op om gebouwen waar dezelfde techniek is gebruikt in kaart te brengen en te controleren of er risico's zijn.

27 mei

Op zaterdag 27 mei stortte een deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage in. Er was op dat moment niemand aanwezig. Er vielen dan ook geen slachtoffers.

Uit onderzoek van TNO en een door de aannemer aangezocht bureau is gebleken dat is gewerkt met geprefabriceerde vloerplaten. Daarop werd een betonlaag gestort. De vloerplaten waren niet opgeruwd, zodat het beton niet optimaal aan de platen kon hechten.

Dat is een probleem als de platen een grote ruimte moeten overspannen, waardoor er grote krachten gaan werken, wat hier het geval was. Daar kwam nog bij dat het die dag erg warm was, en de zon op de bovenkant van de platen op de bovenste verdieping scheen.

Krachtwerking

De temperatuur aan de bovenkant werd daardoor hoger dan die aan de onderkant, waardoor de krachtwerking nog groter werd. Toen een van de platen het begaf, stortte eerst de bovenste verdieping in, en daarna de onderliggende verdiepingen.

Als de vloeren op een andere dag waren ingestort, waren er misschien wel slachtoffers gevallen. In de parkeergarage zouden ook horecagelegenheden worden gevestigd.

Andere gebouwen

De onderzoekers sluiten niet uit dat er risico's zijn bij andere gebouwen waar dezelfde platen zijn gebruikt. Om die reden vraagt het ministerie de gemeenten nu dat te controleren.

BAM-directeur Hazeleger zegt dat er geen reden is om ongerust te zijn. BAM heeft 25 gebouwen onderzocht waar een vergelijkbaar vloersysteem is gebruikt. Daarbij zijn geen gebreken vastgesteld.

Verantwoordelijkheid

Eindhoven Airport-directeur Joop Meijs zegt dat nog onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de fout. Ook is nog niet beslist of het gedeelte dat er nog staat wordt gesloopt, of alsnog kan worden gebruikt.