Nieuwe inreisbeperkingen VS: nu ook voor Noord-Korea en Venezuela

President Trump heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe regeling waarin inreisbeperkingen worden afgekondigd voor acht landen. Inwoners van Noord-Korea krijgen totaal inreisverbod voor de VS. Ook voor reizigers uit Venezuela gelden in het nieuwe document beperkende maatregelen.

Het vorige, omstreden inreisverbod van Trump, dat drie maanden geldig was en zondagavond afliep, gold voor zes landen met een overwegend islamitische bevolking. Van die landen valt Soedan niet meer onder de nieuwe maatregelen. Wel is, naast Noord-Korea en Venezuela, Tsjaad erbij gekomen. De andere landen waar beperkingen voor gelden zijn net als voorheen Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië.

De nieuwe maatregelen moeten ingaan op 18 oktober. Op 10 oktober houdt het Hooggerechtshof nog een hoorzitting over het vorige inreisverbod, waar verschillende Amerikaanse rechters een streep doorheen zetten omdat ze het als discriminerend voor moslims zien.

Nauwelijks gereisd

Per land gelden gaan nu uiteenlopende regels gelden. Voor sommige landen gaat geen totaal reisverbod gelden: in Venezuela bijvoorbeeld treft het inreisverbod alleen bepaalde regeringsfunctionarissen en hun familieleden.

Maar reizigers uit Noord-Korea kunnen toegang tot de VS helemaal vergeten, al gaf een Amerikaanse regeringsfunctionaris toe dat er vanuit het stalinstische land al nauwelijks naar de VS wordt gereisd.

"Noord-Korea werkt in geen enkel opzicht met de VS samen en gaat op geen enkel verzoek tot informatie-uitwisseling in", heet het in de nieuwe regeling.