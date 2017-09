Verbond met België en een gokje is Oranje's ideale strategie

Ook Sebastian Langeveld zinspeelt op een verbond met België. "Die zitten een beetje in hetzelfde schuitje. We zullen bondgenoten moeten hebben om op tijd de koers te maken. Net als bij de WK in 2015 in Richmond. Dat was de ideale tactiek."

Oranje reed toen de hele dag op kop en leverde Dumoulin en Terpstra af in de finale. Zij kwamen echter tekort en hopen nu op een nieuwe kans. Maar ook Boom acht zichzelf kansrijk. "Ik denk wel dat ik wereldkampioen kan worden, ja."

Kopgroepje

Terpstra was vorige week al in Bergen voor de ploegentijdrit, maar hij pakte geen medaille met QuickStep. Die teleurstelling verwerkte hij thuis.

"Ik ben terug naar huis geweest. Daar heb ik lekker kunnen trainen en de batterij opgeladen. Hoe ik morgen ga winnen? Dat weet ik nog niet. De winnaar zal komen uit een kopgroepje of uit de sprint van een uitgedund peloton."