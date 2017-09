Spektakelstuk in de maak op de marathon in Berlijn

Bekele maakte vorig jaar grote indruk in Berlijn door met 2.03.03 slechts zes tellen boven het wereldrecord te blijven. De Keniaan controleerde de hele race en liep in de slotfase weg bij Wilson Kipsang, die met 2.03.13 ook een persoonlijk record neerzette.

"Bekele was niet geselecteerd voor de Olympische Spelen in Rio en nam in Berlijn revanche op de Ethiopische atletiekbond. Hij was gedreven, maar hij is ook wat blessuregevoelig. Bekele is 35, haalt de volgende Spelen niet en dan blijft als enige het wereldrecord voor hem over", zegt Haan over de landgenoot van Haile Gebrselassie.

Beste jaartijd

Kipsang heeft in 2017 de beste jaartijd achter zijn naam staan. Hij won in Tokio met 2.03.58. "Hij heeft gezegd dat hij respect heeft voor Kipchoge, maar dat hij niet bang voor hem is. Kipsang heeft New York, Londen en Berlijn op zijn palmares staan. Zijn 2.03.23 van Berlijn in 2013 was toen een wereldrecord. Hij is sterk."