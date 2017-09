FC Barcelona steunt Catalaans streven naar onafhankelijkheid

In het statement benadrukt FC Barcelona allereerst zich in te zetten voor democratie, vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking en veroordeelt de club elke actie die deze rechten schendt. De korte tekst eindigt vervolgens met: "Barcelona zal doorgaan met het steunen van de meerderheid in Catalonië en zal dat doen op een beschaafde, vreedzame en voorbeeldige wijze."

Het is overigens de vraag wat er met de club, een grootmacht in het internationale voetbal, zal gebeuren mocht Catalonië inderdaad onafhankelijk worden. De voorzitter van de Spaanse profliga, Javier Tebas, heeft zich daar in een eerder stadium reeds over uitgelaten: FC Barcelona zal in dat geval onmiddellijk uit de Primera División worden gezet, was zijn duidelijke boodschap.