Aangifte om rubberkorrels op sportvelden

De koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels op sportvelden. Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zijn strafbaar omdat de korrels zware metalen lekken in de bodem, zegt de organisatie in Trouw.

De rubbergranulaatkorrels kwamen vorig jaar in het nieuws omdat ze mogelijk kankerverwekkend zouden zijn. Het RIVM concludeerde vervolgens na een onderzoek dat sporten op kunstgras met de korrels veilig voor de gezondheid is. Maar het gaat Recycling Netwerk, een coalitie waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn aangesloten, om iets anders, namelijk de gevolgen voor het milieu.

Zink

De korrels, die van autobanden afkomstig zijn, bevatten 1 procent van het zware metaal zink. Dit zakt in de bodem en kan in de toekomst leiden tot milieurisico's, zegt Recycling Netwerk.

Volgens het RIVM blijkt uit onderzoek inderdaad dat de milieunormen voor grondwaterkwaliteit onder de betreffende sportvelden op termijn waarschijnlijk worden overschreden. De kwaliteit van drinkwater is niet in gevaar, zegt het RIVM.

Poldercriminaliteit

Recycling Netwerk spreekt van poldercriminaliteit. "De bandenindustrie is blij dat ze versnipperde oude banden kan uitstorten op sportvelden en er nog geld voor krijgt ook", zegt voorzitter Van Duin in Trouw. "Maar de risico's van de zinkverontreiniging zijn te groot. Het is gewoon nog altijd afval en daarom moeten overheden het ook als afval behandelen."

Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie moet beslissen of de aangifte leidt tot vervolging.