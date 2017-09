Dijsselbloem wil 'noodremprocedure' voor zorgkosten

Minister Dijsselbloem van Financiƫn vindt dat er een politieke noodprocedure moet komen voor de 'onverwachte' extra kosten voor de verpleeghuiszorg. Hij vindt dat de politiek boven een bepaald bedrag een nieuw besluit moet kunnen nemen.

In de begroting voor volgend jaar, die Dijsselbloem gisteren presenteerde, moest 435 miljoen euro extra worden uitgetrokken voor de verpleeghuiszorg. In de volgende kabinetsperiode loopt dat bedrag op tot 2,1 miljard euro. Dat is het gevolg van nieuwe kwaliteitseisen voor de verpleegzorg, die het Zorginstituut op verzoek van staatssecretaris Van Rijn heeft opgesteld. Die nieuwe eisen zijn wettelijk verplichtend en zet de Tweede Kamer buitenspel.

Krokodillentranen

Dijsselbloem zegt in een interview in het Financieele Dagblad dat de Tweede Kamer geen "krokodillentranen" moet plengen, nu gebeurd is waar om is gevraagd. Maar hij zegt zelf ook te zijn overvallen door de hoogte van het bedrag.

"Wat me zorgen baart, is dat we een wet hebben gemaakt die zo'n grote beslissing uit handen van de politiek haalt. Je zou boven een bepaald bedrag toch een noodremprocedure moeten inbouwen, zodat de politiek het nog een keer kan wegen", zegt de demissionaire minister in de krant.