Puerto Rico zet zich schrap voor Maria

In het Caribisch gebied dreigen Puerto Rico en de Maagdeneilanden de volgende slachtoffers te worden van de orkaan Maria. De orkaan, van categorie vijf, is in hoog tempo op weg naar de eilanden.

Gouverneur Rossello van Puerto Rico zegt dat de orkaan, die eerder verwoestingen aanrichtte op onder meer het eiland Dominica, kan toeslaan "met een geweld dat we generaties lang niet hebben gezien". Hij heeft alle 3,5 miljoen inwoners opgeroepen om een schuilplaats te zoeken.

Regen

Maria trekt nu voorbij de Nederlandse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. De gevolgen lijken daar mee te vallen, doordat de orkaan zich op zo'n 100 kilometer van de eilanden bevindt.

"Het is minder erg dan bij Irma", zegt Clarisse Buma, die op Sint-Eustatius woont en werkt. "Vooral de wind is minder sterk. Maar het regent wel gigantisch veel."

Op de drie eilanden zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn op Sint-Maarten de elf schuilplaatsen voor inwoners geopend en is mensen op Saba en Sint-Eustatius opgedragen om binnen te blijven.

Geen internet

Maandag passeerde Maria het eiland Dominica. Nog altijd is onduidelijk hoe groot de schade daar precies is. De premier zei aanvankelijk dat er veel daken van huizen waren gewaaid, maar sindsdien ligt de berichtgeving stil. Mogelijk zijn de stroomvoorziening en het internetverkeer overal uitgevallen.

Gisteren werd bekend dat op het Franse eiland Guadeloupe een dode is gevallen door Maria. Iemand werd geraakt door een boom die omviel.