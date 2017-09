Video: hoe staat het ervoor met de Gouden Koets?

De Gouden Koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. De koets is ontworpen en gebouwd door de gebroeders Spijker, de latere autofabrikant.

Behalve op Prinsjesdag is de Gouden Koets ook gebruikt tijdens bijzondere gelegenheden waaronder de huwelijken van prinses Beatrix en prins Claus en prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Het is voor het eerst in zijn 119-jarige bestaan dat de koets zo'n grondige opknapbeurt krijgt.