Formatiedag 187: vooruitkijken naar Prinsjesdag

De dag voor Prinsjesdag hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie weer onderhandeld over een nieuw kabinet. Morgen presenteert het demissionaire kabinet zijn begroting voor komend jaar en sommige onderdelen zijn afgestemd met de partijen in de formatie.

Dat gold bijvoorbeeld voor de salarissen van de leraren in het basisonderwijs. Vorige week werd al duidelijk dat het kabinet daar 270 miljoen euro extra voor uittrekt. Eerder dreigde PvdA-leider en vicepremier Asscher met een kabinetscrisis als de leraren niet meer salaris zouden krijgen.

D66-leider Pechtold zei vandaag dat de PvdA over de lerarensalarissen een terecht punt had en dat eigenlijk iedereen dat vond. Volgens hem was het geen kwestie van "de PvdA iets gunnen", maar van goed samenwerken.

Veranderingen in de begroting

Als er eenmaal een nieuw kabinet is, zal dat vermoedelijk verschillende dingen in de Prinsjesdag-begroting veranderen. Maar premier en VVD-leider Rutte benadrukte vorige week wel dat het een begroting is van 270 miljard euro en dat echt niet ineens alles anders zal gaan.

De onderhandelende partijen hebben vorige week delen van hun plannen doorgestuurd naar het Centraal Planbureau om te laten doorrekenen. Verwacht wordt dat het CPB daar ongeveer een week voor nodig heeft.

In verband met Prinsjesdag wordt er morgen niet onderhandeld. De dagen erna staan er wel onderhandelingen op het programma. Rutte is daar pas vanaf vrijdag weer bij: hij vertrekt na de verplichtingen van morgen naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.