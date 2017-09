Olympische medaille moet kroon worden op shortrackcarrière Ter Mors

Jorien ter Mors combineert nog een seizoen het langebaanschaatsen met shorttrack. Doel is een olympische medaille met de relayploeg tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Dat maakte Ter Mors vandaag bekend in Thialf: "Ik zie dat we nu na jaren knokken eindelijk een topteam hebben waar we medailles mee kunnen halen. Dat maakt me trots." Na de Spelen in februari richt ze zich volledig op het langebaanschaatsen.

Multitalent

Ter Mors is een topper in beide schaatsdisciplines. Naast een medaille met de shorttrackvrouwen wil Ter Mors in Zuid-Korea ook voor de medailles gaan op de 1.000 en 1.500 meter op de langebaan. Ook bij de Spelen in Sotsji combineerde ze beide disciplines.

In 2014 won ze olympisch goud op de 1.500 meter en pakte ze met de Nederlandse vrouwen goud bij de ploegenachtervolging. In het shorttrack eindigde ze buiten de medailles.

"Op de langebaan wil ik weer behalen wat ik al heb. Bij shorttrack heb ik nog niets en kan ik alleen maar winnen."

Shorttrack als basis

Eerst moet de Nederlandse shorttrackploeg zich nog zien te kwalificeren voor de Spelen. Ter Mors doet, ook omdat vaste kracht Rianne de Vries geblesseerd is, aan de eerste twee wereldbekerwedstrijden mee. Als de ploeg daar goed presteert slaat ze de derde en vierde wereldbekerwedstrijd over.

Tijdens de training richt ze zich vooral op shorttrack. "Dat heb ik vier jaar geleden ook gedaan en dat werkt goed voor mij. Tijdens de Spelen wil ik het wel wat rustiger aan doen, vandaar dat ik geen individuele nummers wil shorttracken. Ik bouw meer rust in. Ik hoop op meer kwaliteit, op een beter resultaat."