Tropische storm Maria mogelijk gevaar voor Bovenwindse Eilanden

Van de twee tropische stormen die aan kracht groeien, Lee en Maria, is vooral Maria een potentieel gevaar voor de door orkaan Irma getroffen Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Lee lijkt boven de Atlantische Oceaan te blijven, maar Maria gaat mogelijk als orkaan over de eilanden heen.

Als Maria zich ontwikkelt tot orkaan, wordt verwacht dat die uiteindelijk maximaal in de derde categorie valt. Bij deze categorie horen windsnelheden van rond de 170 kilometer per uur. Irma, die ruim in de vijfde en zwaarste categorie viel, had windstoten van meer dan 250 kilometer per uur.

Waarschijnlijk zal Maria als categorie twee-orkaan de Bovenwindse Eilanden passeren en richting Puerto Rico trekken. Eenmaal bij Puerto Rico wordt verwacht dat Maria krachtiger is geworden.

De zuidelijker gelegen eilanden Guadeloupe en Dominica lopen onder de huidige koers meer risico dan de Bovenwindse Eilanden.