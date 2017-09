Verstappen kan in Singapore zijn seizoen nog een beetje glans geven

Er zijn dit seizoen inmiddels dertien grands prix geweest en zes keer viel Max Verstappen uit. Dat is geen fraaie statistiek, maar de Limburger kan zijn seizoen vanmiddag in Singapore van een glanslaagje voorzien.

Verstappen, dit jaar vaak veroordeeld tot de vijfde of zesde startplek, vertrekt om 14.00 uur vanaf de eerste startrij in Marina Bay. Vier vragen aan autosportverslaggever Louis Dekker over de kansen van Verstappen in Singapore.

Waar komt die plek op de voorste rij ineens vandaan?

"Dat heeft vooral te maken met de aard van het stratencircuit, met 23 bochten. De wegligging en de grip zijn hier belangrijker dan het motorvermogen en dat speelt Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in de kaart."

"De achilleshiel van hun auto is de acceleratie en topsnelheid, maar in de bochten gedraagt de RB13 zich voorbeeldig. De topsnelheid in Singapore ligt net boven de 300 kilometer per uur, terwijl twee weken geleden in Monza nog de 360 km/h werd aangetikt. Dat is een wereld van verschil."