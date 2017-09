Schot in besprekingen Hamas en Fatah, mogelijk verkiezingen

De Palestijnse Hamas-beweging komt tegemoet aan eisen van de rivaliserende Fatah-beweging van president Abbas. Hamas ontbindt het 'regerende comité' in de Gazastrook en wil naar eigen zeggen meewerken aan vrije verkiezingen. Daarmee is een eenheidsregering voor de Palestijnse gebieden dichterbij gekomen.

Nu heeft Hamas het voor het zeggen in de Gazastrook en regeert Fatah op de Westelijke Jordaanoever, met aan het roer de internationaal erkende president Abbas. Die vecht al tien jaar een machtsstrijd uit met Hamas. Recent voerde hij de druk op door onder meer geldstromen naar Gaza te bevriezen. Gaza kampt ook met een tekort aan elektriciteit en andere voorzieningen.

Hamas zegt nu in een verklaring tegemoet te willen komen aan de Egyptische bemiddelingspoging "om nationale eenheid te bereiken". De beweging heeft vertegenwoordigers van Fatah uitgenodigd om naar Gaza te komen.

Leden van Hamas en Fatah praten sinds vorige week in Egypte over verzoening. Hamas zegt in de verklaring niets over het gezag over het veiligheidsapparaat in de Gazastrook. Dat is een belangrijk twistpunt bij de besprekingen in Caïro.