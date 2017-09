Naar school op Curaçao na Irma, 'alleen de gymzaal is nog goed'

Honderden kinderen uit Sint-Maarten worden de komende tijd ondergebracht op Curaçaose scholen. Veel leerlingen kunnen sinds de verwoestende orkaan Irma niet meer naar school. Curaçao vangt ze daarom voorlopig op.

De broertjes Brandon (9) en Jayden (11) zijn twee van die kinderen die sinds gisteren een tijdelijke klas hebben. "Het was echt een bende toen orkaan Irma kwam", vertelt Jayden als hij zich voorstelt aan zijn nieuwe klasgenoten. "Echt ongelofelijk. Alles is kapot en heel veel dingen zijn weg. Alleen de gymzaal is nog goed."

De oma van de twee jongens haalde haar kleinkinderen naar Curaçao. Ze heeft in 1995 zelf orkaan Luis meegemaakt en zat toen maanden zonder stroom, water en communicatie. "Nu dachten we: we weten niet hoelang dit gaat duren en wat moeten de kinderen al die tijd doen?"