'Nederland helpt Sint-Maarten' van start, al ruim 5 miljoen binnen

De publieke omroep, RTL en SBS6 besteden vandaag op radio, televisie en online aandacht aan de actie. Op NPO 1 zijn de hele dag door korte updates te zien vanuit Beeld en Geluid. In een speciaal programma Nederland helpt Sint-Maarten, van 21.30 tot 22.20 uur op NPO 1, praat Art Rooijakkers met gasten en zijn er reportages te zien over de situatie op Sint-Maarten en over speciale acties in Nederland.

Op Sint-Maarten is de materiƫle schade enorm; ruim 90 procent van de gebouwen op het eiland is beschadigd, een derde is zelfs onherstelbaar verwoest. Het Rode Kruis is sinds zondag bezig met het in kaart brengen van de schade en het verlenen van de eerste noodhulp.